Про це повідомив міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квециньський під час XI Форуму "Європа-Україна".
Дивися повний текст Польща має намір спростити процедуру працевлаштування іноземців.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:24
Польща має намір спростити процедуру працевлаштування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща має намір спростити процедуру працевлаштування іноземців.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:24
Польские чиновники больше делают для граждан Украины чем наши. Нафиг мы своих содержим?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:44
Я так переехал в Австрию с женой. Так что, всем у кого есть образование- бегите, да подальше из того что сделали из Украины. В Европе нам рады больше чем в Украине.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:44
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:27
Полностью поддерживаю. 100% хуже не будет , а возможно уже через пару лет станет намного лучше. Я уже не говорю про детей , которые станут австрийским.
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:29
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