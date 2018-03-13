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Бахматюк розповів, як буде
віддавати борги при новому...

Бахматюк розповів, як буде віддавати борги при новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:49

Бахматюк розповів, як буде віддавати борги при новому...

Пропонуємо до обговорення:
Екс-власник банків ВіЕйБі і Фінансова ініціатива Олег Бахматюк сподівається на конструктивне вирішення питання з боргами з новим головою Національного банку України (НБУ) Яковом Смолієм.

Дивися повний текст Бахматюк розповів, як буде віддавати борги при новому главі НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:49

Когнитивный диссонанс "генерируют около $1 млрд оборота и более 2 млрд грн налогов."
А вообще правильно, долги отдают только трусы.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:18

стаття після заголовка має містити одне слово- "ніяк")
sdmitruk
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