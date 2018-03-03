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У Кабміні прокоментували
обмеження кількості пільгових...

У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:46

У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових...

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр Павло Розенко роз'яснив ситуацію щодо монетизації пільг на транспорті для всіх категорій пільговиків. “Пільги будуть надаватися або в безготівковій (як зараз), або в готівковій формі. Це норма закону“, - написав він у Facebook.

Дивися повний текст У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових поїздок.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:46

но правительство могло бы утвердить минимальную норму в 60, 80 ... поездок, не так ли?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:11

бльо
А я вже сподівався що тепер бабулі з 50 кг тачками не будуть кататись через все місто по 5 на день. пропоную їм видавати або проїздний на всі види транспорту, або еквівалентну суму. от у них буде розрив, гроші чи шарову каталку
kyiv7777
 
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