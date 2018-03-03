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У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових...
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:46
Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр Павло Розенко роз'яснив ситуацію щодо монетизації пільг на транспорті для всіх категорій пільговиків. “Пільги будуть надаватися або в безготівковій (як зараз), або в готівковій формі. Це норма закону“, - написав він у Facebook.
Дивися повний текст У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових поїздок
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R2
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:46
но правительство могло бы утвердить минимальную норму в 60, 80 ... поездок, не так ли?
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Cactus
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:11
бльо
А я вже сподівався що тепер бабулі з 50 кг тачками не будуть кататись через все місто по 5 на день. пропоную їм видавати або проїздний на всі види транспорту, або еквівалентну суму. от у них буде розрив, гроші чи шарову каталку
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kyiv7777
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:50
Cactus написав:
но правительство могло бы утвердить минимальную норму в 60, 80 ... поездок, не так ли?
Готовы оплачивать эту норму, в т. ч. пенсионерам-барыгам? Думаю, вполне достаточно будет даже пару раз в неделю смотаться на рынок, чтобы скупиться. Остальное - это от нефиг делать или корыстные цели (барыжничиство, стояние под ВР за не просто так и т. п.).
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Ragnar
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Додано: Суб 17 бер, 2018 09:22
Cactus написав:
но правительство могло бы утвердить минимальную норму в 60, 80 ... поездок, не так ли?
Працюючим людям треба максимум 50 поїздок, навіщо тоді непрацюючим 60-80?
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BIGor
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Додано: Суб 17 бер, 2018 09:28
BIGor написав: Cactus написав:
но правительство могло бы утвердить минимальную норму в 60, 80 ... поездок, не так ли?
Працюючим людям треба максимум 50 поїздок, навіщо тоді непрацюючим 60-80?
А если с дома доехать до метро, потом в метро туда и обратно, потом домой от метро. Видишь как легко получается 4 проезда на 1 поездку.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Суб 17 бер, 2018 11:04
Cactus написав:
но правительство могло бы утвердить минимальную норму в 60, 80 ... поездок, не так ли?
Правительство не оплачивает сейчас ничего за льготников, платят местные бюджеты, вообще непонятно, почему правительство указывает кому сколько надо платить, если правительство самоустранилось от финансирования льготников.
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freeze
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Додано: Суб 17 бер, 2018 11:30
freeze
Именно так.
Это клоунада.
Правительство даёт льготу. Всем и по всей стране одинаково (например, всем военнослужащим).
А реализацию ее отдаёт по сути на усмотрение местным властям.
К тому же, что такое льготы?
Это не деньги сразу))
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detroytred
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