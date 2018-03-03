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У Кабміні прокоментували
обмеження кількості пільгових...

У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:46

У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових...

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр Павло Розенко роз'яснив ситуацію щодо монетизації пільг на транспорті для всіх категорій пільговиків. “Пільги будуть надаватися або в безготівковій (як зараз), або в готівковій формі. Це норма закону“, - написав він у Facebook.

Дивися повний текст У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових поїздок.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:46

но правительство могло бы утвердить минимальную норму в 60, 80 ... поездок, не так ли?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:11

бльо
А я вже сподівався що тепер бабулі з 50 кг тачками не будуть кататись через все місто по 5 на день. пропоную їм видавати або проїздний на всі види транспорту, або еквівалентну суму. от у них буде розрив, гроші чи шарову каталку
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:50

  Cactus написав:но правительство могло бы утвердить минимальную норму в 60, 80 ... поездок, не так ли?

Готовы оплачивать эту норму, в т. ч. пенсионерам-барыгам? Думаю, вполне достаточно будет даже пару раз в неделю смотаться на рынок, чтобы скупиться. Остальное - это от нефиг делать или корыстные цели (барыжничиство, стояние под ВР за не просто так и т. п.).
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:22

  Cactus написав:но правительство могло бы утвердить минимальную норму в 60, 80 ... поездок, не так ли?

Працюючим людям треба максимум 50 поїздок, навіщо тоді непрацюючим 60-80?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:28

  BIGor написав:
  Cactus написав:но правительство могло бы утвердить минимальную норму в 60, 80 ... поездок, не так ли?

Працюючим людям треба максимум 50 поїздок, навіщо тоді непрацюючим 60-80?

А если с дома доехать до метро, потом в метро туда и обратно, потом домой от метро. Видишь как легко получается 4 проезда на 1 поездку.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:04

  Cactus написав:но правительство могло бы утвердить минимальную норму в 60, 80 ... поездок, не так ли?


Правительство не оплачивает сейчас ничего за льготников, платят местные бюджеты, вообще непонятно, почему правительство указывает кому сколько надо платить, если правительство самоустранилось от финансирования льготников.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:30

freeze
Именно так.
Это клоунада.

Правительство даёт льготу. Всем и по всей стране одинаково (например, всем военнослужащим).
А реализацию ее отдаёт по сути на усмотрение местным властям.


К тому же, что такое льготы?
Это не деньги сразу))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:18

Re: У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових..

Для жителей поселков...
30 поездок в месяц + 20%

30*3 грн в трамвае в соц. транспорте городском + 20%...
90 + примерно 18 грн. = 108 грн.

Маршрутка - 8 грн в город, електричка аналогично.
108/8/2 туда и обратно = 6,75 поездок в город на месяц без учета необходимых пересадок в городе.

Маршрутка 16 грн в город
108/16/2 = 3 с копейками... всего навсего 3 поездки - чем дальше от города тем дороже пенсионеру. Говорят что старая система была выгоднее пенсионеру как никак... теперь равенства еще меньше между городскими и сельскими жителями.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:21

Re: У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових..

  BIGor написав:Працюючим людям треба максимум 50 поїздок

ой расскажи... ага... когда работала в городе и то не так уже далеко надо было каждый раз пересадка на маршрутке + маршрутка поселка в 2 раза дороже городской. По 4 поездки каждый день и то не самых дешевых.
22*4 = 88
А вонючий тролейбус едет как улитка время в топку и ... он вонючий правда.
Juna
 
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