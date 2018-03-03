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У Кабміні прокоментували
обмеження кількості пільгових...

У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:49

  Juna написав:
  BIGor написав:Працюючим людям треба максимум 50 поїздок

ой расскажи... ага... когда работала в городе и то не так уже далеко надо было каждый раз пересадка на маршрутке + маршрутка поселка в 2 раза дороже городской. По 4 поездки каждый день и то не самых дешевых.
22*4 = 88
А вонючий тролейбус едет как улитка время в топку и ... он вонючий правда.

1 почнем з того , що навіщо пенсіонеру кожен день кудись іздити? сьогодні існуюча інфраструктура дозволяє купувати шо треба в шаговій достувності у 90 % випадків. раз на тиждень зїздити на ринок - цілком достатньо.
2 час в топку - але ж пенсіонер апріорі не працює - тобто він МОже користуватись пільговим дешевим та повільним транспортом ? а не дорогою швидкісною маршруткою..
3 монетізація пільг - це на сьогднішній момент найкраще що держава могла зробити,
чому ?
тому що людина отримавши живі гроші - сама рішає чи пройти їй ту 1/2 зупинки чи іхати, чи треба ії іхати по 5 разів на день туди сюди. Бо хтось це робить 10 разів на день, а хтось жодного .. і так далі. Хтось має машину і їздить на своїй - нащо йому ті пільги ? але він так само десь порахований ..
для перевізників настають спокійні часи - є пільги, немає - тобі дають живі гроші. а нечекати їх по півроку від держави - можливо і вартість трохи знизиться.
Але є і підводні камні -яким чином і як зашвидко ті пільги будуть перераховуватись в залежності від вартості квитків, яким чином будуть проводитись виплати, бо як що наприклад у міськ бюджеті нема грошей - що далі - хто несе і яку відповідальність. бО на бумазі у нас все гарно буде виглядати. але у реаліях - буде зовсім інше...
Якось так
Serg2717
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:11

...но не менее минимальной социальной нормы. А какая она, эта норма?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:54

Да будет известно кабмину и остальным пиарщикам,что многие местные власти в регионах давно не выделяют средств на перевозку льготного контингента.гройсман,опуститсь на землю и поезди в региональных маршрутках.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 20:18

Re: У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових..

sena_2008atp написав:Да будет известно кабмину и остальным пиарщикам,что многие местные власти в регионах давно не выделяют средств на перевозку льготного контингента.гройсман,опуститсь на землю и поезди в региональных маршрутках.


Они как раз потому в таком состоянии. Льготников куча, перевозить бесплатно обязаны, а компенсации нет. В Киеве к примеру 28(!!!) категорий льготников, в других городах бывает поболее. В троллейбусах в небольших городах одни пенсионеры ездят.


Монетизация единственный выход как то исправить ситуацию.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 20:33

Вот пример. Льготники, живущие в пригородах Киева ( Лесники, Ходосеевка,Хотив) тратят ежедневно на проезд на работу в Киев и обратно 19+19=38 грн плюс метро или маршрутка, выходит порядка 50 грн. В месяц 22 рабочих дня: 22х50грн=1100грн. Кабмин им компенсирует только 30 поездок по 6 грн= 180 грн. Имеем: убытки для семейного бюджета -920 грн. :(
Иными словами, монетизация по Гройсману - это наглый грабёж льготников!
warlamp
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