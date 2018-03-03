У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових...

Додано: Суб 17 бер, 2018 13:49

Juna написав: BIGor написав: Працюючим людям треба максимум 50 поїздок Працюючим людям треба максимум 50 поїздок

ой расскажи... ага... когда работала в городе и то не так уже далеко надо было каждый раз пересадка на маршрутке + маршрутка поселка в 2 раза дороже городской. По 4 поездки каждый день и то не самых дешевых.

22*4 = 88

А вонючий тролейбус едет как улитка время в топку и ... он вонючий правда. ой расскажи... ага... когда работала в городе и то не так уже далеко надо было каждый раз пересадка на маршрутке + маршрутка поселка в 2 раза дороже городской. По 4 поездки каждый день и то не самых дешевых.22*4 = 88А вонючий тролейбус едет как улитка время в топку и ... он вонючий правда.

1 почнем з того , що навіщо пенсіонеру кожен день кудись іздити? сьогодні існуюча інфраструктура дозволяє купувати шо треба в шаговій достувності у 90 % випадків. раз на тиждень зїздити на ринок - цілком достатньо.2 час в топку - але ж пенсіонер апріорі не працює - тобто він МОже користуватись пільговим дешевим та повільним транспортом ? а не дорогою швидкісною маршруткою..3 монетізація пільг - це на сьогднішній момент найкраще що держава могла зробити,чому ?тому що людина отримавши живі гроші - сама рішає чи пройти їй ту 1/2 зупинки чи іхати, чи треба ії іхати по 5 разів на день туди сюди. Бо хтось це робить 10 разів на день, а хтось жодного .. і так далі. Хтось має машину і їздить на своїй - нащо йому ті пільги ? але він так само десь порахований ..для перевізників настають спокійні часи - є пільги, немає - тобі дають живі гроші. а нечекати їх по півроку від держави - можливо і вартість трохи знизиться.Але є і підводні камні -яким чином і як зашвидко ті пільги будуть перераховуватись в залежності від вартості квитків, яким чином будуть проводитись виплати, бо як що наприклад у міськ бюджеті нема грошей - що далі - хто несе і яку відповідальність. бО на бумазі у нас все гарно буде виглядати. але у реаліях - буде зовсім інше...Якось так