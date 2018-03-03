У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових...
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BIGor написав:Працюючим людям треба максимум 50 поїздок
ой расскажи... ага... когда работала в городе и то не так уже далеко надо было каждый раз пересадка на маршрутке + маршрутка поселка в 2 раза дороже городской. По 4 поездки каждый день и то не самых дешевых. 22*4 = 88 А вонючий тролейбус едет как улитка время в топку и ... он вонючий правда.
1 почнем з того , що навіщо пенсіонеру кожен день кудись іздити? сьогодні існуюча інфраструктура дозволяє купувати шо треба в шаговій достувності у 90 % випадків. раз на тиждень зїздити на ринок - цілком достатньо. 2 час в топку - але ж пенсіонер апріорі не працює - тобто він МОже користуватись пільговим дешевим та повільним транспортом ? а не дорогою швидкісною маршруткою.. 3 монетізація пільг - це на сьогднішній момент найкраще що держава могла зробити, чому ? тому що людина отримавши живі гроші - сама рішає чи пройти їй ту 1/2 зупинки чи іхати, чи треба ії іхати по 5 разів на день туди сюди. Бо хтось це робить 10 разів на день, а хтось жодного .. і так далі. Хтось має машину і їздить на своїй - нащо йому ті пільги ? але він так само десь порахований .. для перевізників настають спокійні часи - є пільги, немає - тобі дають живі гроші. а нечекати їх по півроку від держави - можливо і вартість трохи знизиться. Але є і підводні камні -яким чином і як зашвидко ті пільги будуть перераховуватись в залежності від вартості квитків, яким чином будуть проводитись виплати, бо як що наприклад у міськ бюджеті нема грошей - що далі - хто несе і яку відповідальність. бО на бумазі у нас все гарно буде виглядати. але у реаліях - буде зовсім інше... Якось так
Да будет известно кабмину и остальным пиарщикам,что многие местные власти в регионах давно не выделяют средств на перевозку льготного контингента.гройсман,опуститсь на землю и поезди в региональных маршрутках.
sena_2008atp написав:Да будет известно кабмину и остальным пиарщикам,что многие местные власти в регионах давно не выделяют средств на перевозку льготного контингента.гройсман,опуститсь на землю и поезди в региональных маршрутках.
Они как раз потому в таком состоянии. Льготников куча, перевозить бесплатно обязаны, а компенсации нет. В Киеве к примеру 28(!!!) категорий льготников, в других городах бывает поболее. В троллейбусах в небольших городах одни пенсионеры ездят.
Монетизация единственный выход как то исправить ситуацию.
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Вот пример. Льготники, живущие в пригородах Киева ( Лесники, Ходосеевка,Хотив) тратят ежедневно на проезд на работу в Киев и обратно 19+19=38 грн плюс метро или маршрутка, выходит порядка 50 грн. В месяц 22 рабочих дня: 22х50грн=1100грн. Кабмин им компенсирует только 30 поездок по 6 грн= 180 грн. Имеем: убытки для семейного бюджета -920 грн. Иными словами, монетизация по Гройсману - это наглый грабёж участников АТО и других льготников!
warlamp написав:Вот пример. Льготники, живущие в пригородах Киева ( Лесники, Ходосеевка,Хотив) тратят ежедневно на проезд на работу в Киев и обратно 19+19=38 грн плюс метро или маршрутка, выходит порядка 50 грн. В месяц 22 рабочих дня: 22х50грн=1100грн. Кабмин им компенсирует только 30 поездок по 6 грн= 180 грн. Имеем: убытки для семейного бюджета -920 грн. Иными словами, монетизация по Гройсману - это наглый грабёж участников АТО и других льготников!
Вот поэтому и делают монетизацию, чтоб нагло не грабили честных налогоплательщиков, оплачивающих сейчас весь этот банкет. 920 грн это как раз не сумма будущих убытков семьи, а сумма теперешних убытков бюджета, которые сейчас наносят эти пассажиры. Есть работа, значит могут оплатить проезд сам, а не присасываться к бюджетным деньгам, которые туда вносят такие же трудяги
warlamp написав:Вот пример. Льготники, живущие в пригородах Киева ( Лесники, Ходосеевка,Хотив) тратят ежедневно на проезд на работу в Киев и обратно 19+19=38 грн плюс метро или маршрутка, выходит порядка 50 грн. В месяц 22 рабочих дня: 22х50грн=1100грн. Кабмин им компенсирует только 30 поездок по 6 грн= 180 грн. Имеем: убытки для семейного бюджета -920 грн. Иными словами, монетизация по Гройсману - это наглый грабёж участников АТО и других льготников!
Вот поэтому и делают монетизацию, чтоб нагло не грабили честных налогоплательщиков, оплачивающих сейчас весь этот банкет. 920 грн это как раз не сумма будущих убытков семьи, а сумма теперешних убытков бюджета, которые сейчас наносят эти пассажиры. Есть работа, значит могут оплатить проезд сам, а не присасываться к бюджетным деньгам, которые туда вносят такие же трудяги
Видимо, под " честными налогоплательщиками" вы подразумеваете тех, кто в своё время усиленно прятался от призыва, а теперь их душит зависть, что кому-то что-то положено от государства за риск, а им - нет.