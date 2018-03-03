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У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:43
safonovstanislav написав:
Почему на того льгоника, который работает возле дома, из бюджета не выделяется ничего, а на другого целых 1100 грн?
Потому что есть обман -- дача льгот вместо сразу и деньгами, когда служил, работал на вредном производстве, тушил и т.д.
Обманули тех, кто льготами вообще не пользуется или мало пользуется.
Поэтому от Вас звучат слова о справедливости --- почему на того, кто пользуется выделяются деньги? Нужно обмануть и их?
Всех одинаково.
Давалось же право. Право на бесплатный проезд такой-то такой-то.
Сама идея монетизации отличная. Сомнения в реализации.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 18:55
warlamp написав: safonovstanislav написав: warlamp написав:
Видимо, под " честными налогоплательщиками" вы подразумеваете тех, кто в своё время усиленно прятался от призыва, а теперь их душит зависть, что кому-то что-то положено от государства за риск, а им - нет.
...Как в вашем примере, человек тратит 1100 бюджетных гривен, чтоб получать больше зарплату, работая именно в Киеве, а не возле дома...
А что в пгт и сёлах уже есть какая-то работа?
На дурні запитання бувають дурні відповіді
1 15-25 млн нашого населення проживає за межами міст в селах/містечках де повністю відсутній громадський транспорт
2 В цих самих містечках також живуть категорії пільговиків які взагалі нічого не отримують і не використовують
Питання
Якщо 10% пільговиків втратить і 90% пільговиків отримає - це більш справедлива ситуація чи ні?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Нед 18 бер, 2018 20:24
budivelnik
Если верить википедии, в Украине 69% населения проживают в городах и 31% - в сёлах. Сельское население на работу ездит в ближайшие города, и тратит на эти поездки на работу в разы больше горожан, часто добирающихся на работу пешком или одним видом транспорта. Неработающие селяне всё-равно ездят в райцентры за справками, сверкой оплаты ЖКХ, в больницу.
Несправедливо всех льготников уравнять и платить одинаково по 180 грн. Жителям сёл надо платить исходя из стоимости поездки до райцентра Х 30 поездок. Но поскольку это сложно администрировать, то надо оставить всё как есть.
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warlamp
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Додано: Нед 18 бер, 2018 20:48
warlamp написав:
Несправедливо всех уравнять и платить одинаково по 180 грн.
Почему вы считаете, что все равны, но кто-то равнее? Почему одни должны получать больше других, только из-за того, что живут в селе и им далеко добираться?
Понятное дело, что в сёлах работы нет, но, если уж используете транспорт сверх нормы, для получения дополнительных благ, в виде повышенной зарплаты в городе, то можно перерасход оплатить из своего кармана.
А если ещё усугубить теоретическую ситуацию, и предположить, что пенсионер работает курьером, и деньги выделенные на проезд кладёт напрямую себе в карман? Т.е., сколько наездил, всё чистыми попадает прямиком из бюджета в карман льготника. Как вам такая ситуация? Или тоже норма, когда человек получает льготу, и использует её, как один из основных источников своего заработка?
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safonovstanislav
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Додано: Нед 18 бер, 2018 20:49
warlamp написав:
Несправедливо всех льготников уравнять и платить одинаково по 180 грн. Жителям сёл надо платить исходя из стоимости поездки до райцентра Х 30 поездок. Но поскольку это сложно администрировать, то надо оставить всё как есть.
Вроде же так и предлагают, стоимость местного проезда х30. Причём вроде бы минимум 30 поездок. Т.е., сельрада может спокойно сама решить, что оплачивать будут, например, 100 поездок в обе стороны. Или нет?
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safonovstanislav
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Додано: Нед 18 бер, 2018 21:27
warlamp написав:budivelnik
Если верить википедии, в Украине 69% населения проживают в городах и 31% - в сёлах. Сельское население на работу ездит в ближайшие города, и тратит на эти поездки на работу в разы больше горожан, часто добирающихся на работу пешком или одним видом транспорта. Неработающие селяне всё-равно ездят в райцентры за справками, сверкой оплаты ЖКХ, в больницу.
Несправедливо всех льготников уравнять и платить одинаково по 180 грн. Жителям сёл надо платить исходя из стоимости поездки до райцентра Х 30 поездок. Но поскольку это сложно администрировать, то надо оставить всё как есть.
Оставить все как есть - т.е вообще никак не администрировать и не возмещать перевозчикам расходы на льготников - намного хуже.
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Faceless
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