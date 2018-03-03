У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових...

Додано: Нед 18 бер, 2018 20:48

warlamp написав: Несправедливо всех уравнять и платить одинаково по 180 грн. Несправедливо всех уравнять и платить одинаково по 180 грн.

Почему вы считаете, что все равны, но кто-то равнее? Почему одни должны получать больше других, только из-за того, что живут в селе и им далеко добираться?Понятное дело, что в сёлах работы нет, но, если уж используете транспорт сверх нормы, для получения дополнительных благ, в виде повышенной зарплаты в городе, то можно перерасход оплатить из своего кармана.А если ещё усугубить теоретическую ситуацию, и предположить, что пенсионер работает курьером, и деньги выделенные на проезд кладёт напрямую себе в карман? Т.е., сколько наездил, всё чистыми попадает прямиком из бюджета в карман льготника. Как вам такая ситуация? Или тоже норма, когда человек получает льготу, и использует её, как один из основных источников своего заработка?