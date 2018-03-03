У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових...
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warlamp написав:budivelnik Если верить википедии, в Украине 69% населения проживают в городах и 31% - в сёлах. Сельское население на работу ездит в ближайшие города, и тратит на эти поездки на работу в разы больше горожан, часто добирающихся на работу пешком или одним видом транспорта. Неработающие селяне всё-равно ездят в райцентры за справками, сверкой оплаты ЖКХ, в больницу. Несправедливо всех льготников уравнять и платить одинаково по 180 грн. Жителям сёл надо платить исходя из стоимости поездки до райцентра Х 30 поездок. Но поскольку это сложно администрировать, то надо оставить всё как есть.
Оставить все как есть - т.е вообще никак не администрировать и не возмещать перевозчикам расходы на льготников - намного хуже.
Прекрасно понимаю вас - работа такая всегда одобрять.