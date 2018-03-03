У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових...
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warlamp написав:budivelnik Если верить википедии, в Украине 69% населения проживают в городах и 31% - в сёлах. Сельское население на работу ездит в ближайшие города, и тратит на эти поездки на работу в разы больше горожан, часто добирающихся на работу пешком или одним видом транспорта. Неработающие селяне всё-равно ездят в райцентры за справками, сверкой оплаты ЖКХ, в больницу. Несправедливо всех льготников уравнять и платить одинаково по 180 грн. Жителям сёл надо платить исходя из стоимости поездки до райцентра Х 30 поездок. Но поскольку это сложно администрировать, то надо оставить всё как есть.
Оставить все как есть - т.е вообще никак не администрировать и не возмещать перевозчикам расходы на льготников - намного хуже.
Прекрасно понимаю вас - работа такая всегда одобрять.
warlamp написав:Несправедливо всех льготников уравнять и платить одинаково по 180 грн. Жителям сёл надо платить исходя из стоимости поездки до райцентра Х 30 поездок. Но поскольку это сложно администрировать, то надо оставить всё как есть.
Почему вы только поездки вспоминаете, а не паи которые получили сельские жители, а городские нет. Здесь как со "справедливостью"?
warlamp написав:Несправедливо всех льготников уравнять и платить одинаково по 180 грн. Жителям сёл надо платить исходя из стоимости поездки до райцентра Х 30 поездок. Но поскольку это сложно администрировать, то надо оставить всё как есть.
Почему вы только поездки вспоминаете, а не паи которые получили сельские жители, а городские нет. Здесь как со "справедливостью"?
Паи получили в начале 90х те, кто сейчас на заслуженном отдыхе.И то далеко не все, например: врачи, учителя, понаехавшие. Остальные выросли в селе безземельными, на 12 сотках излишков не вырастишь.
warlamp написав:Паи получили в начале 90х те, кто сейчас на заслуженном отдыхе.И то далеко не все, например: врачи, учителя, понаехавшие. Остальные выросли в селе безземельными, на 12 сотках излишков не вырастишь.
Все члены колхозов при распаевывании получили свои паи независимо от должности. Мой дед-сосед на проданный пай купил внуку Школу Октавию лет 7 назад.
warlamp написав:Прекрасно понимаю вас - работа такая всегда одобрять.
Троллить надо тоньше. Я если чего одобряю (а это далеко не всегда) - то аргументирую. А вы в силах аргументировать свою точку зрения?
Во-первых, с модераторами никогда не спорю-у них прав больше; Во-вторых, "а это далеко не всегда" обнаружить не удалось, но тут я, признаюсь, ещё пока мало страниц перелопатил; В-третьих, модератора, имеющего своё мнение, отличное от владельцев сайта, я ещё не встречал.
warlamp написав:Паи получили в начале 90х те, кто сейчас на заслуженном отдыхе.И то далеко не все, например: врачи, учителя, понаехавшие. Остальные выросли в селе безземельными, на 12 сотках излишков не вырастишь.
Все члены колхозов при распаевывании получили свои паи независимо от должности. Мой дед-сосед на проданный пай купил внуку Школу Октавию лет 7 назад.
Вот именно, только члены колхоза (т.е пайщики) имели право на пай. А учителя, врачи, участковые, библиотекари, завклубом являлись наёмными работниками колхоза, проживающими на территории сельсовета, и имели право только на приусадебный участок (12 соток). Шкода - это ещё что. Вот под Киевом колхозники на паи получили гектары и продали потом в розницу по 10тыс.баксов за сотку, и накупили внукам по пять квартир в Киеве.