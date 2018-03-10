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Протягом року українцям повернули 6 млн грн за неякісні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2017 року територіальні органи Держспоживслужби надійшло понад 19,7 тисяч пропозицій, звернень, скарг та заяв від споживачів.
Дивися повний текст Протягом року українцям повернули 6 млн грн за неякісні товари та послуги
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:50
интересно а сколько на содержание этой службы уходит
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