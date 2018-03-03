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Реконструкція Контрактової площі в Києві обійдеться в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:58
Пропонуємо до обговорення:
Кошторис реконструкції Контрактової площі на Подолі обійдеться міському бюджету Києва приблизно у 160-170 млн грн, повідомив координатор проекту "Нова Контрактова" Євген Петрощук в четвер під час презентації проекту в Національному художньому музеї.
Дивися повний текст Реконструкція Контрактової площі в Києві обійдеться в 160-170 млн грн
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:58
Кошти на реконструкцію величезні, а це ж і величезні можливости щонайбільше накрасти для службовців держадміністрації міста.
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