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Держпакет акцій "Одесаобленерго"
подешевшав у чотири рази

Держпакет акцій "Одесаобленерго" подешевшав у чотири рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:05

Держпакет акцій "Одесаобленерго" подешевшав у чотири рази

Пропонуємо до обговорення:
Ціна держпакету акцій "Одесаобленерго" знизилася в 4 рази, про це повідомляється на сайті "Українська біржа".

Дивися повний текст Держпакет акцій "Одесаобленерго" подешевшав у чотири рази.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:05

Т. е. оценили компанию-монополиста меньше чем даже EBITDA за 9 мес. 2017 г. (667 млн. грн.). По наглому продешевили народное майно. Впрочем, как всегда.
Ragnar
 
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