Ціна держпакету акцій "Одесаобленерго" знизилася в 4 рази, про це повідомляється на сайті "Українська біржа".
Дивися повний текст Держпакет акцій "Одесаобленерго" подешевшав у чотири рази.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:05
Держпакет акцій "Одесаобленерго" подешевшав у чотири рази
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Дивися повний текст Держпакет акцій "Одесаобленерго" подешевшав у чотири рази.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:05
Т. е. оценили компанию-монополиста меньше чем даже EBITDA за 9 мес. 2017 г. (667 млн. грн.). По наглому продешевили народное майно. Впрочем, как всегда.
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