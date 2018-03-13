Президент згоден на введення цього податку для частини бізнесу.
Дивися повний текст Данилюк розповів, чому МВФ "забракував" новий податок в Україні.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:12
Данилюк розповів, чому МВФ "забракував" новий податок в...
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Дивися повний текст Данилюк розповів, чому МВФ "забракував" новий податок в Україні.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:12
А Данилюк не хочет расказать почему так получилось что последнее слово в решении таких вопросов имеет МВФ. И много ли еще таких стран в мире. Да и вообще как это соотносится с победными реляциями гидранта после абсолютно фантастичного довоза.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:17
"Данилюк подчеркнул, что законопроект не предусматривает, каким образом должны компенсироваться бюджетные потери"-А компенсатор в Україні як завжди один-це нагнуть пересічних,влупить їм тарифи і залатать чергові фінансові діри.
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