RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Данилюк розповів, чому МВФ
"забракував" новий податок в...

Данилюк розповів, чому МВФ "забракував" новий податок в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:12

Данилюк розповів, чому МВФ "забракував" новий податок в...

Пропонуємо до обговорення:
Президент згоден на введення цього податку для частини бізнесу.

Дивися повний текст Данилюк розповів, чому МВФ "забракував" новий податок в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80827
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:12

А Данилюк не хочет расказать почему так получилось что последнее слово в решении таких вопросов имеет МВФ. И много ли еще таких стран в мире. Да и вообще как это соотносится с победными реляциями гидранта после абсолютно фантастичного довоза.
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 216
З нами з: 24.11.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:17

"Данилюк подчеркнул, что законопроект не предусматривает, каким образом должны компенсироваться бюджетные потери"-А компенсатор в Україні як завжди один-це нагнуть пересічних,влупить їм тарифи і залатать чергові фінансові діри.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Reddick і 39 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бахматюк розповів, як буде віддавати борги при новому...
R2 » П'ят 16 бер, 2018 14:49
2 68
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 15:18
sdmitruk
Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру... 1 ... 11, 12, 13
R2 » П'ят 02 бер, 2018 15:48
126 11783
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 21:41
ceba
"Отримую велику зарплату": Луценко розповів, скільки...
R2 » Вів 13 бер, 2018 17:35
2 67
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 14:03
mapamapa
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14954)
16.03.2018 18:36
Squeeze-out (38)
16.03.2018 18:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.