Данилюк розповів, чому МВФ "забракував" новий податок в...

Додано: Суб 17 бер, 2018 06:58

А почему же Петя не выступит снова с пламенной речью о том что МВФ не может диктовать Украине законы, что это покушение на суверинитет, и противоречит Конституции? Как он это недавно сделал, когда аж на дыбы встал против закона об антикоррупционном суде в редакции МВФ.



А тут что-то забыл и про суверинитет Украины, и про то что международные кредиторы не могут нам указывать, и даже сам отправил законопроект на согласование в МВФ.