Президент згоден на введення цього податку для частини бізнесу.
Дивися повний текст Данилюк розповів, чому МВФ "забракував" новий податок в Україні.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:12
Данилюк розповів, чому МВФ "забракував" новий податок в...
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Дивися повний текст Данилюк розповів, чому МВФ "забракував" новий податок в Україні.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:12
А Данилюк не хочет расказать почему так получилось что последнее слово в решении таких вопросов имеет МВФ. И много ли еще таких стран в мире. Да и вообще как это соотносится с победными реляциями гидранта после абсолютно фантастичного довоза.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:17
"Данилюк подчеркнул, что законопроект не предусматривает, каким образом должны компенсироваться бюджетные потери"-А компенсатор в Україні як завжди один-це нагнуть пересічних,влупить їм тарифи і залатать чергові фінансові діри.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:13
И почему ставка налога на дивиденды меньше чем нынешняя ставка налога на прибыль? Где стимуляция не выводить капитал? Сделать 30%, как во многих цивилизованных странах и компенсатор появиться. Или Блок Панамских Патриотов не велит?
Додано: Суб 17 бер, 2018 06:58
А почему же Петя не выступит снова с пламенной речью о том что МВФ не может диктовать Украине законы, что это покушение на суверинитет, и противоречит Конституции? Как он это недавно сделал, когда аж на дыбы встал против закона об антикоррупционном суде в редакции МВФ.
А тут что-то забыл и про суверинитет Украины, и про то что международные кредиторы не могут нам указывать, и даже сам отправил законопроект на согласование в МВФ.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:55
"“Я готов к любым компромиссам… На первых этапах это может касаться малого и среднего бизнеса”, – рассказал Порошенко".
Этим всё сказано.
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