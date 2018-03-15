Про це повідомила прес-служба оператора ГТС - держкомпанії "Укртрансгаз".
Дивися повний текст "Газпром" вперше з початку року виконав зобов'язання щодо транзиту.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:44
"Газпром" вперше з початку року виконав зобов'язання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Газпром" вперше з початку року виконав зобов'язання щодо транзиту.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:44
Воспитали Газпром! )))
Лупите их дальше тряпкой, может вообще людьми станут?!
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