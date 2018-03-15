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"Газпром" вперше з початку
року виконав зобов'язання...

"Газпром" вперше з початку року виконав зобов'язання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:44

"Газпром" вперше з початку року виконав зобов'язання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба оператора ГТС - держкомпанії "Укртрансгаз".

Дивися повний текст "Газпром" вперше з початку року виконав зобов'язання щодо транзиту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:44

Воспитали Газпром! )))
Лупите их дальше тряпкой, может вообще людьми станут?!
myshapiton
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