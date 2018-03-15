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Міненерго хоче погасити борги ОРДЛО за електроенергію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:12
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує погасити заборгованість за електроенергію споживачів перед підприємствами, що здійснюють постачання на території ОРДЛО, за рахунок коштів державного бюджету.
Дивися повний текст Міненерго хоче погасити борги ОРДЛО за електроенергію грошима держбюджету - ЗМІ
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:12
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