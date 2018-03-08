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Названо топ-5 країн, де українські
корупціонери залишили...

Названо топ-5 країн, де українські корупціонери залишили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:59

Названо топ-5 країн, де українські корупціонери залишили...

Пропонуємо до обговорення:
У НАБУ розповіли, з якими країнами найчастіше пов'язані українські корупціонери.

Дивися повний текст Названо топ-5 країн, де українські корупціонери залишили свій слід.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:00

Это бюро направляет запросы, все время кого то розыскивает, устраивают спектакли-судилища в прямых эфирах, но почему то не единственному чинорвнику не дали реальный срок.
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