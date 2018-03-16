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У Києві бізнесвумен донарахували
податків на 2 млн грн

У Києві бізнесвумен донарахували податків на 2 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:29

У Києві бізнесвумен донарахували податків на 2 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Співробітниками слідчого підрозділу ГУ ДФС в м. Києві вирішується питання про звільнення від кримінальної відповідальності підприємця, яка добровільно відшкодувала державі 1 млн 994 тис. грн несплачених податків, — йдеться в повідомленні прес-центру Фіскальної служби.

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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:29

Правельнее писать "бузинессвумен"
papazina
 
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