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У Києві бізнесвумен донарахували податків на 2 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:29
Пропонуємо до обговорення:
Співробітниками слідчого підрозділу ГУ ДФС в м. Києві вирішується питання про звільнення від кримінальної відповідальності підприємця, яка добровільно відшкодувала державі 1 млн 994 тис. грн несплачених податків, — йдеться в повідомленні прес-центру Фіскальної служби.
Дивися повний текст У Києві бізнесвумен донарахували податків на 2 млн грн
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:29
Правельнее писать "бузинессвумен"
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