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Російський торрент заразив
понад 200 тисяч комп'ютерів

Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:36

Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів

Пропонуємо до обговорення:
Понад 400 тис. комп'ютерів російських і турецьких користувачів торрент-клієнта MediaGet стали жертвами троянця Dofoil. Корпорації Microsoft вдалося зупинити кампанію з поширення шкідливої програми.

Дивися повний текст Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:36

MediaGet пользуются только садо-мазохисты.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:43

Народ, кто-то реально юзал MediaGet??? Цирк...
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