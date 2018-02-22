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Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:36
Пропонуємо до обговорення:
Понад 400 тис. комп'ютерів російських і турецьких користувачів торрент-клієнта MediaGet стали жертвами троянця Dofoil. Корпорації Microsoft вдалося зупинити кампанію з поширення шкідливої програми.
Дивися повний текст Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:36
MediaGet пользуются только садо-мазохисты.
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Ragnar
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:43
Народ, кто-то реально юзал MediaGet??? Цирк...
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Watcher
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Додано: Суб 17 бер, 2018 01:18
Watcher
Ну ежели верить заголовку то 200+ тысяч лохов нашлось
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Дядя Дима
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