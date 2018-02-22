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Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:36
Пропонуємо до обговорення:
Понад 400 тис. комп'ютерів російських і турецьких користувачів торрент-клієнта MediaGet стали жертвами троянця Dofoil. Корпорації Microsoft вдалося зупинити кампанію з поширення шкідливої програми.
Дивися повний текст Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів
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R2
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:36
MediaGet пользуются только садо-мазохисты.
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Ragnar
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:43
Народ, кто-то реально юзал MediaGet??? Цирк...
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Watcher
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Додано: Суб 17 бер, 2018 01:18
Watcher
Ну ежели верить заголовку то 200+ тысяч лохов нашлось
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Дядя Дима
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Додано: Суб 17 бер, 2018 10:27
vitaly_od написав:
uTorrent - самое лучшее решение, старый без рекламы - зачем качать всякие браузеры Амиго и торрент клиенты Медиагет?
uTorrent - приходится юзать, но дико глючная прога!!! у меня при скачивании файлов больше 20-30гиг ВСЕГДА один раз крешится в начале-середине скачивания! приходится перезапускать, а после перезапуска идет хеширование блоков всего, что качается... вобщем, лажа, при том, что комп абсолютно безпроблемный, очень быстрый и ОЗУ 32Гб, винт для торрентов вообще отдельный! Кроме uTorrent больше ничего не слетает, а эту болячку так и не побороли.
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Watcher
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Додано: Суб 17 бер, 2018 12:24
uTorrent так же опасен, как и другие клиенты. И не только потому, что его тоже могут взломать, а и потому, что сам клиент неизвестно что в себе содержит, при этом имеет доступ ко всей файловой системе. Вообще, это проблема всех "классических" десктопных приложений для винды. После выхода Windows 8 я стал переходить на приложения из Store, так как эти приложения выполняются изолированно от других приложений и не имеют свободы действий как десктопные приложения (принцип тот же, что и на мобильных телефонах).Сейчас для торрентов использую Torrex Pro из стора.
potholetracker.com
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Додано: Суб 17 бер, 2018 12:27
Watcher написав:
у меня при скачивании файлов больше 20-30гиг ВСЕГДА один раз крешится в начале-середине скачивания!
Наверняка опять проблема с кривыми драйверами. У меня комп намного хуже - никаких проблем с скачиванием. Даже когда на древний закачивала много гиг надо было - и то все чисты быстро скачал он тот еще динозавр был более чем ХР не потянул бы.
Или сколько там вес был? капец не помню. Помню что надо было срочно место удалят с жесткого диска не хватало его.
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Juna
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