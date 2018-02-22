RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Російський торрент заразив
понад 200 тисяч комп'ютерів

Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:36

Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів

Пропонуємо до обговорення:
Понад 400 тис. комп'ютерів російських і турецьких користувачів торрент-клієнта MediaGet стали жертвами троянця Dofoil. Корпорації Microsoft вдалося зупинити кампанію з поширення шкідливої програми.

Дивися повний текст Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80843
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:36

MediaGet пользуются только садо-мазохисты.
Ragnar
 
Повідомлень: 358
З нами з: 15.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:43

Народ, кто-то реально юзал MediaGet??? Цирк...
Watcher
 
Повідомлень: 1884
З нами з: 31.05.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 01:18

Watcher Ну ежели верить заголовку то 200+ тысяч лохов нашлось :mrgreen:
Дядя Дима
 
Повідомлень: 249
З нами з: 29.11.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 03:37

Re: Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів

uTorrent - самое лучшее решение, старый без рекламы - зачем качать всякие браузеры Амиго и торрент клиенты Медиагет?
vitaly_od
 
Повідомлень: 5
З нами з: 22.10.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:27

  vitaly_od написав:uTorrent - самое лучшее решение, старый без рекламы - зачем качать всякие браузеры Амиго и торрент клиенты Медиагет?

uTorrent - приходится юзать, но дико глючная прога!!! у меня при скачивании файлов больше 20-30гиг ВСЕГДА один раз крешится в начале-середине скачивания! приходится перезапускать, а после перезапуска идет хеширование блоков всего, что качается... вобщем, лажа, при том, что комп абсолютно безпроблемный, очень быстрый и ОЗУ 32Гб, винт для торрентов вообще отдельный! Кроме uTorrent больше ничего не слетает, а эту болячку так и не побороли.
Watcher
 
Повідомлень: 1884
З нами з: 31.05.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:24

uTorrent так же опасен, как и другие клиенты. И не только потому, что его тоже могут взломать, а и потому, что сам клиент неизвестно что в себе содержит, при этом имеет доступ ко всей файловой системе. Вообще, это проблема всех "классических" десктопных приложений для винды. После выхода Windows 8 я стал переходить на приложения из Store, так как эти приложения выполняются изолированно от других приложений и не имеют свободы действий как десктопные приложения (принцип тот же, что и на мобильных телефонах).Сейчас для торрентов использую Torrex Pro из стора.
potholetracker.com
sich
 
Повідомлень: 572
З нами з: 11.09.10
Подякував: 133 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:27

Re: Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів

  Watcher написав:у меня при скачивании файлов больше 20-30гиг ВСЕГДА один раз крешится в начале-середине скачивания!


Наверняка опять проблема с кривыми драйверами. У меня комп намного хуже - никаких проблем с скачиванием. Даже когда на древний закачивала много гиг надо было - и то все чисты быстро скачал он тот еще динозавр был более чем ХР не потянул бы.
Или сколько там вес был? капец не помню. Помню что надо было срочно место удалят с жесткого диска не хватало его.
Juna
 
Повідомлень: 117
З нами з: 27.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:22

  Watcher написав:Народ, кто-то реально юзал MediaGet??? Цирк...

его не юзают, но он реально стоит у 50% юзеров... регулярно удаляю его вместе с яндексами и мейл.ру
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 03.02.13
Подякував: 275 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:45

Надо проверить свой комп с Linux Ubuntu, мож там тоже троян поселился? Кто подскажет какие антивирусы для линукса есть?
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 21.11.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slavek, yanyura і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нібулон" спустив на воду першу баржу завдовжки понад...
R2 » Пон 05 бер, 2018 21:44
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 бер, 2018 21:44
Sommer
Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу... 1 ... 9, 10, 11
R2 » Чет 22 лют, 2018 14:20
100 7717
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 бер, 2018 17:29
myshapiton
У смарт-контрактах на блокчейні Ethereum виявлено понад...
R2 » Нед 25 лют, 2018 11:12
2 129
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2018 22:25
phantom_systems
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.