Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів

Додано: Суб 17 бер, 2018 15:45

Надо проверить свой комп с Linux Ubuntu, мож там тоже троян поселился? Кто подскажет какие антивирусы для линукса есть?

Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.