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Російський торрент заразив
понад 200 тисяч комп'ютерів

Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:59

  spread написав:Надо проверить свой комп с Linux Ubuntu, мож там тоже троян поселился? Кто подскажет какие антивирусы для линукса есть?

Вытащи из зараженного компа трояна, и запусти его под вайном. забавное зрелище ;-)
Darkin
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:12

  Watcher написав: uTorrent - приходится юзать, но дико глючная прога!!! у меня при скачивании файлов больше 20-30гиг ВСЕГДА один раз крешится в начале-середине скачивания! приходится перезапускать, а после перезапуска идет хеширование блоков всего, что качается... вобщем, лажа, при том, что комп абсолютно безпроблемный, очень быстрый и ОЗУ 32Гб, винт для торрентов вообще отдельный! Кроме uTorrent больше ничего не слетает, а эту болячку так и не побороли.

У Вас что-то не так с настройками ОС. Я пользуюсь uTorrent уже более восьми лет и всё работает отлично. Бывает закачки забываю удалять и на раздачу одновременно десятки файлов стоят, плюс параллельно качаются новые- и всё ок! Причем за это время сменил трех провайдеров и раз пять конфигурацию компьютеров (у меня их два). Винда тоже стояла и ХР и Семерка 32 и 64 бита. Так что проблемы на с прогой.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 03:02

Re: Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів

россійске вбиває
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:09

  spread написав:Надо проверить свой комп с Linux Ubuntu, мож там тоже троян поселился? Кто подскажет какие антивирусы для линукса есть?

https://www.google.com.ua/search?q=linu ... +antivirus
safonovstanislav
 
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