Російський торрент заразив понад 200 тисяч комп'ютерів
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Watcher написав: uTorrent - приходится юзать, но дико глючная прога!!! у меня при скачивании файлов больше 20-30гиг ВСЕГДА один раз крешится в начале-середине скачивания! приходится перезапускать, а после перезапуска идет хеширование блоков всего, что качается... вобщем, лажа, при том, что комп абсолютно безпроблемный, очень быстрый и ОЗУ 32Гб, винт для торрентов вообще отдельный! Кроме uTorrent больше ничего не слетает, а эту болячку так и не побороли.
У Вас что-то не так с настройками ОС. Я пользуюсь uTorrent уже более восьми лет и всё работает отлично. Бывает закачки забываю удалять и на раздачу одновременно десятки файлов стоят, плюс параллельно качаются новые- и всё ок! Причем за это время сменил трех провайдеров и раз пять конфигурацию компьютеров (у меня их два). Винда тоже стояла и ХР и Семерка 32 и 64 бита. Так что проблемы на с прогой.