RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фонд держмайна презентує
топ-лист приватизації-2018

Фонд держмайна презентує топ-лист приватизації-2018
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:41

Фонд держмайна презентує топ-лист приватизації-2018

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в.о. голови ФДМУ Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Фонд держмайна презентує топ-лист приватизації-2018.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80834
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:41

Т. е. теперь решили еще и продовольственную безопасность отдать в руки олигархов, продав Аграрный фонд. Энергетику уже отдали - имеем теперь Роттердам+ со всеми вытекающими.
Ragnar
 
Повідомлень: 357
З нами з: 15.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hogtown і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перехід на літній час 2018: коли чекати
R2 » Суб 10 бер, 2018 08:54
2 166
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 14:46
Gippo
Стали відомі автовподобання українців на початку 2018 року
R2 » Пон 12 бер, 2018 11:43
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 11:43
stokoz
Україна в 2018 році може подати заявку на вступ до НАТО 1, 2, 3
R2 » Вів 06 бер, 2018 11:37
22 1196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 06:44
slavek
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54624)
16.03.2018 22:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.