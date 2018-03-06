Фонд держмайна презентує топ-лист приватизації-2018

Додано: Суб 17 бер, 2018 06:47

Каждый год одно и то же. Составляются списки приватизаций, закладываются в бюджеты деньги от продажи предприятий, говорится об очередях из иностранных инвесторов...

А в итоге планы даже на 1% не выполняются.

И на следующий год, те же чиновники, заново составляют списки на приватизацию...