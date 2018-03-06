Про це повідомив в.о. голови ФДМУ Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Фонд держмайна презентує топ-лист приватизації-2018.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:41
Фонд держмайна презентує топ-лист приватизації-2018
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд держмайна презентує топ-лист приватизації-2018.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:41
Т. е. теперь решили еще и продовольственную безопасность отдать в руки олигархов, продав Аграрный фонд. Энергетику уже отдали - имеем теперь Роттердам+ со всеми вытекающими.
Додано: Суб 17 бер, 2018 06:47
Каждый год одно и то же. Составляются списки приватизаций, закладываются в бюджеты деньги от продажи предприятий, говорится об очередях из иностранных инвесторов...
А в итоге планы даже на 1% не выполняются.
И на следующий год, те же чиновники, заново составляют списки на приватизацию...
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