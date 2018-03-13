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Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 бер, 2018 08:12
Пропонуємо до обговорення:
Українські заробітчани збільшили грошові перекази з Польщі на батьківщину в півтора рази.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із Польщі
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Додано: Суб 17 бер, 2018 08:13
Не почти в полтора раза, а больше чем в полтора раза.
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