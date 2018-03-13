Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із...

Додано: Суб 17 бер, 2018 09:40

Чем же вызвано такое увеличение переводов?

Поляки стали больше платить украинцам? Навряд ли.

Заробитчане стали щедрее гнать деньги в Украину? Тоже сомневаюсь.

Просто ещё больше украинцев свалило в Польшу из Украины? Бинго.

Радоваться "таким" деньгам - грешно.