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Стало відомо, скільки українці
за рік пеказали грошей із...

Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:12

Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із...

Пропонуємо до обговорення:
Українські заробітчани збільшили грошові перекази з Польщі на батьківщину в півтора рази.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:13

Не почти в полтора раза, а больше чем в полтора раза.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:14

Польша дала возможности? Украинские работники спасение для Польши!
Хотя возможность заработать в Польше спасение для многих украинских семей, к сожалению.
Скоро у нас будут одни старики и дети(и то до поры до времени).
Это у нас такая государственная политика? Типа нет безработицы?
Уезжает самая активная часть нации. Это беда для страны. А у нас радуются, что выросли переводы!
WASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:40

Чем же вызвано такое увеличение переводов?
Поляки стали больше платить украинцам? Навряд ли.
Заробитчане стали щедрее гнать деньги в Украину? Тоже сомневаюсь.
Просто ещё больше украинцев свалило в Польшу из Украины? Бинго.
Радоваться "таким" деньгам - грешно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:53

Shram
Миграция трудовых ресурсов - нормальный процесс.
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:02

  wild2006 написав:Shram Миграция трудовых ресурсов - нормальный процесс.

Нормальный процесс для нездоровой страны.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:23

И хорошо,что есть такая отдушина,а то тут мечта всех буржуа заставить пахать бедолаг за 50 баксов в месяц,закрыв границы.
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:31

  WASH написав:Уезжает самая активная часть нации. Это беда для страны. А у нас радуются, что выросли переводы!


Рабы сбежали? Ну так кормить нужно было лучше.

Шото большая часть it-шников вкусив европейского меда снова возвращается в Украину и пишут статьи:
https://dou.ua/lenta/articles/dont-move-abroad/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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