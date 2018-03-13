Українські заробітчани збільшили грошові перекази з Польщі на батьківщину в півтора рази.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із Польщі.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 08:12
Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із Польщі.
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:14
Польша дала возможности? Украинские работники спасение для Польши!
Хотя возможность заработать в Польше спасение для многих украинских семей, к сожалению.
Скоро у нас будут одни старики и дети(и то до поры до времени).
Это у нас такая государственная политика? Типа нет безработицы?
Уезжает самая активная часть нации. Это беда для страны. А у нас радуются, что выросли переводы!
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:40
Чем же вызвано такое увеличение переводов?
Поляки стали больше платить украинцам? Навряд ли.
Заробитчане стали щедрее гнать деньги в Украину? Тоже сомневаюсь.
Просто ещё больше украинцев свалило в Польшу из Украины? Бинго.
Радоваться "таким" деньгам - грешно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:02
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:23
И хорошо,что есть такая отдушина,а то тут мечта всех буржуа заставить пахать бедолаг за 50 баксов в месяц,закрыв границы.
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:31
Рабы сбежали? Ну так кормить нужно было лучше.
Шото большая часть it-шников вкусив европейского меда снова возвращается в Украину и пишут статьи:
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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