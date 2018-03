Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із...

Додано: Суб 17 бер, 2018 12:31

WASH написав: Уезжает самая активная часть нации. Это беда для страны. А у нас радуются, что выросли переводы! Уезжает самая активная часть нации. Это беда для страны. А у нас радуются, что выросли переводы!



Рабы сбежали? Ну так кормить нужно было лучше.



Шото большая часть it-шников вкусив европейского меда снова возвращается в Украину и пишут статьи:

https://dou.ua/lenta/articles/dont-move-abroad/

In Death we trust (c) Carlos Castaneda