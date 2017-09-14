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Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:45
arheops написав:AlifeSoft
ну да, 10 тыс за год выехало, два вернулося и статьи написали.
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