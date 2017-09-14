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Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 бер, 2018 19:45
arheops написав:AlifeSoft
ну да, 10 тыс за год выехало, два вернулося и статьи написали.
Писатели однако.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 23:08
BIGor написав: wild2006 написав:
Shram Миграция трудовых ресурсов - нормальный процесс.
Нормальный процесс для нездоровой страны.
Я-бы сказал - государство нездорово настолько, что впору писать завещание. Завещать остается долги, все остальное разворовано. Брать на себя долги, наделанные недоделанными барыгами, желающих нет. Поэтому кто понимает это и может свалить - валит. Кто не свалит - тот проиграл. "Кто не спрятался - я не виноват"(из детской игры в прятки).
Печаль. Хорошая была страна.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 23:10
arheops написав:AlifeSoft
ну да, 10 тыс за год выехало, два вернулося и статьи написали.
Есть устойчивая статистика по странам б.СССР - возвращается ДО 10%.
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