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Стало відомо, скільки українці
за рік пеказали грошей із...

Стало відомо, скільки українці за рік пеказали грошей із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:45

  arheops написав:AlifeSoft ну да, 10 тыс за год выехало, два вернулося и статьи написали.


Писатели однако.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:08

  BIGor написав:
  wild2006 написав:Shram Миграция трудовых ресурсов - нормальный процесс.

Нормальный процесс для нездоровой страны.


Я-бы сказал - государство нездорово настолько, что впору писать завещание. Завещать остается долги, все остальное разворовано. Брать на себя долги, наделанные недоделанными барыгами, желающих нет. Поэтому кто понимает это и может свалить - валит. Кто не свалит - тот проиграл. "Кто не спрятался - я не виноват"(из детской игры в прятки).
Печаль. Хорошая была страна.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:10

  arheops написав:AlifeSoft ну да, 10 тыс за год выехало, два вернулося и статьи написали.


Есть устойчивая статистика по странам б.СССР - возвращается ДО 10%.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:32

  wild2006 написав:Shram Миграция трудовых ресурсов - нормальный процесс.

когда вас безнаказанно имеют- нормлаьный процесс, чё уж
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:58

Скоро дойдёт до того, что страну подеребанят соседи и интегрируют по областям: запад- Польще отдать, крым и ордло и так под рашкой, север под РБ отдадут, центр оставят как офшорную мойку.
Reddick
 
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  #<12
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