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Експорт яблук з України майже
в 10 разів перевищує імпорт

Експорт яблук з України майже в 10 разів перевищує імпорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:16

Експорт яблук з України майже в 10 разів перевищує імпорт

Пропонуємо до обговорення:
Україна за 7 місяців сезону-2017/18 експортувала майже в 10 разів більше яблук, ніж імпортувала за той же період.

Дивися повний текст Експорт яблук з України майже в 10 разів перевищує імпорт.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:16

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