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Озвучені світові
лідери з продажу зброї

Озвучені світові лідери з продажу зброї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:14

Озвучені світові лідери з продажу зброї

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать нові дані Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

Дивися повний текст Озвучені світові лідери з продажу зброї.
R2
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