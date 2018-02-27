Про це свідчать нові дані Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI).
Дивися повний текст Озвучені світові лідери з продажу зброї.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 09:14
Озвучені світові лідери з продажу зброї
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Дивися повний текст Озвучені світові лідери з продажу зброї.
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:45
viktorkompozitor
взагали ошибка, по телеку говорят 1 место Украина заняла а тут таке, не добре.
всим гарного вечора!*
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