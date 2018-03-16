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І бабусям, і внукам: "Укрпошта"
відкриє 100 відділень...

І бабусям, і внукам: "Укрпошта" відкриє 100 відділень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:05

І бабусям, і внукам: "Укрпошта" відкриє 100 відділень...

Пропонуємо до обговорення:
Національний провайдер поштового зв'язку "Укрпошта" в 2018 році відкриє 100 відділень нового типу.

Дивися повний текст І бабусям, і внукам: "Укрпошта" відкриє 100 відділень нового типу цього року.
R2
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