Національний провайдер поштового зв'язку "Укрпошта" в 2018 році відкриє 100 відділень нового типу.
Дивися повний текст І бабусям, і внукам: "Укрпошта" відкриє 100 відділень нового типу цього року.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 12:05
І бабусям, і внукам: "Укрпошта" відкриє 100 відділень...
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Дивися повний текст І бабусям, і внукам: "Укрпошта" відкриє 100 відділень нового типу цього року.
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:15
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