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І бабусям, і внукам: "Укрпошта"
відкриє 100 відділень...

І бабусям, і внукам: "Укрпошта" відкриє 100 відділень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:05

І бабусям, і внукам: "Укрпошта" відкриє 100 відділень...

Пропонуємо до обговорення:
Національний провайдер поштового зв'язку "Укрпошта" в 2018 році відкриє 100 відділень нового типу.

Дивися повний текст І бабусям, і внукам: "Укрпошта" відкриє 100 відділень нового типу цього року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:05

Поэтому наехали на новую почту
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:15

  Moimir написав:Поэтому наехали на новую почту

Кто наехал? Укрпочта? Не смешите мои тапочки. Вам везде "зрада" виднеется.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:41

научитесь работать.

R2 мною в Днепре в отделении 106 были отправлены 2 заказные бандероли 13/032018 номера 4910603417560, 4910603417578 и 15/03/18 две заказные бандероли 4910603437862 и 4910603437854. срок доставки по данным на сайте укрпочты до 6 дней по украине. сегодня утром получатель бандероли сообщила что по номеру она не отслеживается на сайте укрпочты. проверили и по всем 4м заказным бандеролям информация высвечивалась следующая- Дані про відправлення за номером 4910603417560 на даний час відсутні, тому що не зареєстровані в системі. Пришлось идти в отделение 106 ( к слову наведите порядок в отделении грязь, мусор по углам, вонь нереальная( запах кошачьего туалета) и живут кошки. Там говорили с начальником отделения, она стала рыться в каких-то коробках, рылась долга и вытащила стопку бандеролей( неотправленных) среди которых нашли и наши. Мы написали жалобу в журнале жалоб. При нас заказные бандероли были отправлены уже как экспресс доставка( так нам сказала начальник отделения и обещала оплатить разницу в доставке за свой счет и лично проконтролировать), чеки, подтверждающие отправку 13 и 15 марта у нас имеются, новые подтверждающие документы об отправке 17/03 нам не выданы. Вы считаете что это качественная работа и высокий профессионализм? Вы повысили тарифы , а персонал, качество не изменили. и это в городе миллионнике? :!: На вопрос почему не отправлены в срок-получили де*** ответ - не успели. нет слов. на память сфотографировали бардак в отделении и фото его начальницы. жаль не можем отправить вам запах этого отделения. -непередаваемо....
vitvet1
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:04

50 в Киеве и 50 на всю остальную Украину. Все, как обычно.
lite
 
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