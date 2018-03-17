І бабусям, і внукам: "Укрпошта" відкриє 100 відділень...

Додано: Суб 17 бер, 2018 14:41

мною в Днепре в отделении 106 были отправлены 2 заказные бандероли 13/032018 номера 4910603417560, 4910603417578 и 15/03/18 две заказные бандероли 4910603437862 и 4910603437854. срок доставки по данным на сайте укрпочты до 6 дней по украине. сегодня утром получатель бандероли сообщила что по номеру она не отслеживается на сайте укрпочты. проверили и по всем 4м заказным бандеролям информация высвечивалась следующая- Дані про відправлення за номером 4910603417560 на даний час відсутні, тому що не зареєстровані в системі. Пришлось идти в отделение 106 ( к слову наведите порядок в отделении грязь, мусор по углам, вонь нереальная( запах кошачьего туалета) и живут кошки. Там говорили с начальником отделения, она стала рыться в каких-то коробках, рылась долга и вытащила стопку бандеролей( неотправленных) среди которых нашли и наши. Мы написали жалобу в журнале жалоб. При нас заказные бандероли были отправлены уже как экспресс доставка( так нам сказала начальник отделения и обещала оплатить разницу в доставке за свой счет и лично проконтролировать), чеки, подтверждающие отправку 13 и 15 марта у нас имеются, новые подтверждающие документы об отправке 17/03 нам не выданы. Вы считаете что это качественная работа и высокий профессионализм? Вы повысили тарифы , а персонал, качество не изменили. и это в городе миллионнике?На вопрос почему не отправлены в срок-получили де*** ответ - не успели. нет слов. на память сфотографировали бардак в отделении и фото его начальницы. жаль не можем отправить вам запах этого отделения. -непередаваемо....