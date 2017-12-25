У квітні розпочинається кампанія, під час якої українці мають укласти з лікарем декларацію про надання медичних послуг.
Дивися повний текст У МОЗ детально роз'яснили процедуру укладання декларації з лікарем.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 12:28
У МОЗ детально роз'яснили процедуру укладання декларації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ детально роз'яснили процедуру укладання декларації з лікарем.
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:47
Забыли разъяснить о самом главном - сколько денег теперь будет платить пациент и кому ...
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