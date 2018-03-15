Найвищий індекс щастя у Фінляндії.
Дивися повний текст Між Суданом і Того: Україна опустилася в світовому рейтингу щастя.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:29
Між Суданом і Того: Україна опустилася в світовому...
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Дивися повний текст Між Суданом і Того: Україна опустилася в світовому рейтингу щастя.
Додано: Суб 17 бер, 2018 14:29
Накінець на четвертому році керування реформаторами прийшло покращення.Боти,де ви,починайте гавкати "всё хорошо поекрасная маркиза".
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:02
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:10
Як би Савченко здійснила те, що їй приписують, думаю, Україна суттєво піднялась у цьому рейтингу щастя!
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:55
В Украине,конечно, хорошего мало, но рядом с Суданом это уже перебор, да и Казахстан с Россией не так далеко от Украины ушли как в этом сомнительном рейтинге
back in USSR
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