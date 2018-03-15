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Між Суданом і Того: Україна
опустилася в світовому...

Між Суданом і Того: Україна опустилася в світовому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:29

Між Суданом і Того: Україна опустилася в світовому...

Пропонуємо до обговорення:
Найвищий індекс щастя у Фінляндії.

Дивися повний текст Між Суданом і Того: Україна опустилася в світовому рейтингу щастя.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:29

Накінець на четвертому році керування реформаторами прийшло покращення.Боти,де ви,починайте гавкати "всё хорошо поекрасная маркиза".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:02

  sena_2008atp написав:Накінець на четвертому році керування реформаторами прийшло покращення.Боти,де ви,починайте гавкати "всё хорошо поекрасная маркиза".


Та ладно, не 156-е же :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:10

Як би Савченко здійснила те, що їй приписують, думаю, Україна суттєво піднялась у цьому рейтингу щастя!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:26

Или 18 по уровню НЕсчастья из 156
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:55

  R2 написав:Між Суданом і Того: Україна опустилася в світовому рейтингу щастя

В Украине,конечно, хорошего мало, но рядом с Суданом это уже перебор, да и Казахстан с Россией не так далеко от Украины ушли как в этом сомнительном рейтинге
back in USSR
slavek
 
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