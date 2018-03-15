Найвищий індекс щастя у Фінляндії.
Дивися повний текст Між Суданом і Того: Україна опустилася в світовому рейтингу щастя.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:29
Між Суданом і Того: Україна опустилася в світовому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Між Суданом і Того: Україна опустилася в світовому рейтингу щастя.
Додано: Суб 17 бер, 2018 14:29
Накінець на четвертому році керування реформаторами прийшло покращення.Боти,де ви,починайте гавкати "всё хорошо поекрасная маркиза".
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:02
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:10
Як би Савченко здійснила те, що їй приписують, думаю, Україна суттєво піднялась у цьому рейтингу щастя!
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:55
В Украине,конечно, хорошего мало, но рядом с Суданом это уже перебор, да и Казахстан с Россией не так далеко от Украины ушли как в этом сомнительном рейтинге
back in USSR
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:04
Когда публиковался прошлый рейтинг со 132 местом Украины, мне оппоненты (защищающие власть Пети) заявляли что всё из-за 40-процентной инфляции в 2015 году, а потому в следующем рейтинге Украина взлетит до уровня минимум России и Белоруссии.
Вот следующий рейтинг - вместо взлета падение. Что теперь будут говорить оппоненты в защиту этой власти?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:33
Прикольно.Молдова на 67 месте,а Украина в самом хвосте.Читали сей рейтинг на базаре в Могилев-Подольске-долго смеялись.а на каком месте в этом рейтинге днр?Небось,в первой двадцатке
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:46
И шо у вас там на базаре ?
Чем то навеяло из Ильфа и Петрова :
— Читали про конференцию по разоружению? — обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. — Выступление графа Бернсторфа.
— Бернсторф — это голова! — отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. — А вы читали, какую речь произнёс Сноуден на собрании избирателей в Бирмингаме, этой цитадели консерваторов?
— Ну, о чём говорить… Сноуден — это голова! Слушайте, Валиадис, — обращался он к третьему старику в панаме. — Что вы скажете насчёт Сноудена?
— Я скажу вам откровенно, — отвечала панама, — Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.
И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:
— Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно — Чемберлен всё-таки тоже голова.
Пикейные жилеты поднимали плечи. Они не отрицали, что Чемберлен тоже голова. Но больше всего утешал их Бриан.
Додано: Суб 17 бер, 2018 18:08
Re: Між Суданом і Того: Україна опустилася в світовому...
А я думал Нидерланды на первом месте...
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