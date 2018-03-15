Між Суданом і Того: Україна опустилася в світовому...

Shram написав:Когда публиковался прошлый рейтинг со 132 местом Украины, мне оппоненты (защищающие власть Пети) заявляли что всё из-за 40-процентной инфляции в 2015 году, а потому в следующем рейтинге Украина взлетит до уровня минимум России и Белоруссии.
Вот следующий рейтинг - вместо взлета падение. Что теперь будут говорить оппоненты в защиту этой власти?
Работа у людей такая защищать..... у них когда заканчиваются аргументы они уже начинают оскорблять, тут недавно ШоколадныйБОТ меня ватаном обозвал прикиньте насколько старомодно!
А вообще ничего удивительного, это именно про нас.
"На рівень щастя українців вплинули такі фактори, як доходи, відчуття свободи і довіри, тривалість життя, соціальний захист і щедрість."