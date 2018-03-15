Між Суданом і Того: Україна опустилася в світовому...
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Shram написав:Когда публиковался прошлый рейтинг со 132 местом Украины, мне оппоненты (защищающие власть Пети) заявляли что всё из-за 40-процентной инфляции в 2015 году, а потому в следующем рейтинге Украина взлетит до уровня минимум России и Белоруссии. Вот следующий рейтинг - вместо взлета падение. Что теперь будут говорить оппоненты в защиту этой власти?
Работа у людей такая защищать..... у них когда заканчиваются аргументы они уже начинают оскорблять, тут недавно ШоколадныйБОТ меня ватаном обозвал прикиньте насколько старомодно! А вообще ничего удивительного, это именно про нас. "На рівень щастя українців вплинули такі фактори, як доходи, відчуття свободи і довіри, тривалість життя, соціальний захист і щедрість."
Igortenу.На базаре пикейные жилеты утверждают,что украинцы из самой читающей превратились в самую плачущую нацию в мире.И больше всех ноют те из них,кому даже большинство норвежцев и финнов могут позавидовать-живут в тепле,жрут и пьют,не чета северянам,ни хрена не делают и жалуются на маленькие субсидии
alexxxandrnick написав:Igortenу.На базаре пикейные жилеты утверждают,что украинцы из самой читающей превратились в самую плачущую нацию в мире.И больше всех ноют те из них,кому даже большинство норвежцев и финнов могут позавидовать-живут в тепле,жрут и пьют,не чета северянам,ни хрена не делают и жалуются на маленькие субсидии
Угу, они еще и мазохисты - от этого "счастья" бегут миллионами в год туда, где холодно, надо пахать, нет субсидий да еще и не наливают .
Shram написав:Когда публиковался прошлый рейтинг со 132 местом Украины, мне оппоненты (защищающие власть Пети) заявляли что всё из-за 40-процентной инфляции в 2015 году, а потому в следующем рейтинге Украина взлетит до уровня минимум России и Белоруссии. Вот следующий рейтинг - вместо взлета падение. Что теперь будут говорить оппоненты в защиту этой власти?
Это все Россия виновата, "попередники" и Савченко с Саакашвили.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.